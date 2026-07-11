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Националите до 18 г. се разправиха с Румъния на европейското по волейбол

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Спорт
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В следващия си мач България ще се изправи срещу Белгия на 12 юли.

България U18 волейбол 2026 г.
Снимка: БФ Волейбол
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Българският национален отбор по волейбол победи с 3:0 гейма (25:19, 25:18, 25:18) Румъния в мач от група 2 на европейското първенство за младежи до 18 години, което се провежда в Чистерна ди Латина, Италия. Воденият от треньора Мирослав Живков състав е на второ място във временното класиране с 9 точки след 3 успеха и само 1 поражение до момента. Лидерът Франция също има 3 победи и 1 загуба.

В първия гейм "трикольорите" поведоха с 18:14, след което успяха да съхранят аванса си и да спечелят при 25:19.

След това превъзходството на българите продължи и те дръпнаха в резултата при 20:17, успявайки да пречупят съпротивата на Румъния във втората част.

Третият гейм също започна равностойно, но България си осигури преднина от 15:10, за да приключи срещата при 25:18.

Най-резултатен за българския успех стана Никола Градиранов със 17 точки, а съотборникът му Адриан Ганев добави още 13.

В следващия си мач България ще се изправи срещу Белгия на 12 юли.

#национален отбор на България по волейбол до 18 г.

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