Националите ни по борба свободен стил ще участват на турнир в Румъния

Националите по борба ще започнат участие днес на турнир в Румъния. България ще има представители в свободния стил при мъжете и жените.

При мъжете тимът е воден от Валентин Ангелов и Мариян Стойнев, а дебют в треньорския щаб ще направи и Мирослав Киров, европейски вицешампион, който доскоро се състезаваше.

По-късно днес са схватките на Ивайло Тисов (57 кг), Георги Вангелов и Стилян Илиев (61 кг), Стефан Иванов (70 кг), Николай Димитров (74 кг) и Михаил Георгиев (79 кг).

При жените отборът е воден от селекционера Петър Касабов и от помощника му Стоян Петков, а европейската шампиона Юлияна Янева пътува с личния й наставник Серафим Бързаков.

След дълго отсъствие заради майчинство на международния тепих се връща Джанан Манолова, носителка на седем медала от големи първенства. Освен нея днес на тепиха ще излязат Яна Димитрова (50 кг) и Тайбе Юсеин (62 кг).

Български съдия на турнира е Филип Манолов.

Съставите на България:

мъже:

57 кг Ивайло Тисов, Локомотив Пловдив

61 кг Георги Вангелов, Юнак-Локомотив, Русе

61 кг Стилян Илиев, Димитровград

70 кг Стефан Иванов, Юнак-Локомотив, Русе

74 кг Николай Димитров, Янчо Патриков-ЦСКА, София

79 кг Михаил Георгиев, Ангел Гочев, Созопол

86 кг Илия Христов, Черноморец-св.борба, Бургас

125 кг Георги Иванов, Димитровград

125 кг Георги Велев, НСА

жени:

50 кг Яна Димитрова, ЦСКА, София

59 кг Джанан Манолова, Юнак-Локомотив, Русе

62 кг Тайбе Юсеин, ЦСКА, София

65 кг Гергана Стоянова, ЦСКА, София

68 кг Мими Христова, ЦСКА, София

68 кг Юлияна Янева, Юнак-Локомотив, Русе

68 кг София Георгиева, ЦСКА, София

72 кг Даниела Бръснарова, ЦСКА, София