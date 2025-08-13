БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Националите по кикбокс Александра Георгиева и Димитър Стоянов ще спорят за златните отличия на Световните игри

Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Двата финала с участието на Александра Георгиева и Димитър Стоянов, както и срещата за брорнзовото отличие на Борислав Радулов са в четвъртък, 14 август. 

Националите по кикбокс Александра Георгиева и Димитър Стоянов ще спорят за златните отличия на Световните игри
Националите по кикбокс Александра Георгиева и Димитър Стоянов ще спорят за златните отличия на Световните игри, които се провеждат в Чънду, Китай.

България участва с трима състезатели в турнира по кикбокс, като двама стигнаха до финалите на престижния спортен форум.

Александра Георгиева се наложи с 12:7 точки Михаела Горалжикова от Словакия, с което се класира на финал в категория до 60 кг стил пойнт файтинг. Кикбоксьорката ни ще спори за златото с британката Евелин Нейенс.

Димитър Стоянов ще се качи на ринга в спор за златния медал в категория до 75 кг, стил К1. Националът ни победи с 2:1 съдийски гласа поляка Доминик Цинал и на финала чака израелеца Осаид Джодах.

Борислав Радулов бе надигран само с точка от своя съперник на полуфинала и ще спори за бронза в категория до 63 кг. стил пойнт файтинг срещу Роланд Вициан (Германия). Световният ни шампион бе спрян от италианеца Габриеле Ланзирао, който записа успех с 12:11 точки.

Двата финала с участието на Александра Георгиева и Димитър Стоянов, както и срещата за бронзовото отличие на Борислав Радулов са в четвъртък, 14 август.

#Александра Георгиева #Димитър Стоянов

