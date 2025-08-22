Националите по водна топка за юноши се класираха за полуфиналите на европейското първенство до 18 години, Дивизия 1, което се провежда в Рио Майор, Португалия.

Българските ватерполисти спечелиха четвъртфиналния сблъсък от шампионата срещу Литва с 21:9 (3:1, 6:0, 6:4, 6:4) и намериха място в топ 4.

Победата е четвърта поредна за българския отбор на първенството след трите поредни победи в груповата фаза.

Най-резултатен за успеха срещу Литва бе Георги Венов с 5 гола.

В спор за място на финала България ще срещне утре тима на Белгия.

Ако достигне до двубоя за титлата, българският отбор ще се изкачи в дивизия "Елит".