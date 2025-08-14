Националките по волейбол отпътуваха за приятелския турнир в Китай

Националният отбор по волейбол за жени отпътува за предстоящия приятелски турнир "Austiger Cup" в Шънджън (Китай). Надпреварата, която ще се проведе от 16 до 18 август, предшества старта на световното първенство в Тайланд.

България ще премери сили срещу световния шампион Сърбия, както и срещу тимовете на Канада и Нидерландия.



Съставът, воден от Антонина Зетова, беше изпратен на летище "Васил Левски" от президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев и от координатора на националните отбори Николай Иванов.

Представителният тим ще използва турнира като подготовка за навлизане в игрови ритъм преди шампионата на планетата. Дестинацията е избрана и заради по-плавната климатизация към условията, които ще очакват отбора в Тайланд, съобщават от родната централа.

България замина с 14 състезателки, като четири от тях бяха част от световните шампионки до 19 години - Калина Венева, Виктория Нинова, Димана Иванова и Дарина Нанева.

Програма на мачовете на България в турнира "Austiger Cup":

16 август, 12:30 часа: Сърбия - България

17 август, 12:30 часа: България - Нидерландия

18 август, 12:30 часа: Канада - България