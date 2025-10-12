БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Национална стачка блокира летищата в Италия на 13 октомври

Чете се за: 01:22 мин.
Какво трябва да знаят пътуващите българи?

летище София
Снимка: БТА
На 13 октомври в Италия ще се проведе национална четиричасова стачка във въздушния транспорт – от 12:00 до 16:00 ч., съобщава Министерството на външните работи. Очакват се отмяна и закъснения на полети, особено по големите летища в страната.

Българите, които пътуват или пребивават в Италия, са съветвани да проверяват предварително статуса на своите полети на сайтовете на авиокомпаниите.

При нужда от съдействие пътуващите могат да се свържат с:

Посолството в Рим: +39 06 322 4640 / +39 06 322 4643 / +39 06 322 4648
Дежурен телефон извън работно време: +39 349 492 7764
Имейли: Consul@bulemb.it, Embassy.Rome@mfa.bg
Генералното консулство в Милано: +39 02 35987381 / моб. +39 333 7826043
Имейл: Consulate.Milan@mfa.bg
При бедствени ситуации българските граждани могат да потърсят помощ и на денонощните телефони на Ситуационния център в София: +359 2 948 24 04 / +359 2 971 38 56 / +359 893 339 616, или на имейл Crisis@mfa.bg.

От МВнР напомнят, че при пътуване в чужбина българите могат да се регистрират онлайн в платформата „Пътувам за…”, което улеснява оказването на помощ при извънредни ситуации.

