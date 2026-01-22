Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 г. ще участва в турнир в Унгария

Турнирът ще се проведе между 29 януари и 1 февруари в Секешфехервар.
Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години ще вземе участие в приятелски международен турнир в Унгария. Надпреварата ще се проведе между 29 януари и 1 февруари в Секешфехервар.
В тазгодишното издание на "Купата на Сент Ищван" ще се включат общо осем отбора - четири клубни и четири национални, сред които и подрастващи формации на Цибона, Олимпия Милано и Ховентут.
Представителният отбор на България попадна в група А на турнира. Съперници на националите ще бъдат връстниците им от Унгария, Финландия и тима на Екселенсес Центърс (Латвия).
Мачовете за разпределение на местата от първо до осмо ще се играят на 1 февруари.
Всички двубои ще се предават на живо чрез официалния сайт на турнира.
Националите до 16 години ще се съберат на лагер в София на 24 януари (събота).
Програмата на българския тим в груповата фаза:
29 януари:
България U16 - Унгария U16 - 14.00
30 януари:
Финландия U16 - България U16 - 14.00
31 януари:
Екселенсес Центърс - България U16 - 14.00