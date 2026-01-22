БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16...
Чете се за: 07:37 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на...
Чете се за: 07:30 мин.
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 г. ще участва в турнир в Унгария

от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Турнирът ще се проведе между 29 януари и 1 февруари в Секешфехервар. 

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 г. ще участва в турнир в Унгария

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години ще вземе участие в приятелски международен турнир в Унгария. Надпреварата ще се проведе между 29 януари и 1 февруари в Секешфехервар.

В тазгодишното издание на "Купата на Сент Ищван" ще се включат общо осем отбора - четири клубни и четири национални, сред които и подрастващи формации на Цибона, Олимпия Милано и Ховентут.

Представителният отбор на България попадна в група А на турнира. Съперници на националите ще бъдат връстниците им от Унгария, Финландия и тима на Екселенсес Центърс (Латвия).

Мачовете за разпределение на местата от първо до осмо ще се играят на 1 февруари.

Всички двубои ще се предават на живо чрез официалния сайт на турнира.

Националите до 16 години ще се съберат на лагер в София на 24 януари (събота).

Програмата на българския тим в груповата фаза:

29 януари:
България U16 - Унгария U16 - 14.00

30 януари:
Финландия U16 - България U16 - 14.00

31 януари:
Екселенсес Центърс - България U16 - 14.00

Веселин Веселинов: Младите баскетболисти трябва да бъдат отговорни към това, което правят, за да успеят
Веселин Веселинов: Младите баскетболисти трябва да бъдат отговорни към това, което правят, за да успеят
Легендарната латвийска баскетболистка Уляна Семьонова почина на 73-годишна възраст Легендарната латвийска баскетболистка Уляна Семьонова почина на 73-годишна възраст
Чете се за: 02:40 мин.
Спортните събития, които бележат 2026 година Спортните събития, които бележат 2026 година
Чете се за: 10:17 мин.
България продължава да търси мястото си на европейската баскетболна сцена и през 2026 г. България продължава да търси мястото си на европейската баскетболна сцена и през 2026 г.
Чете се за: 03:20 мин.
Българските баскетболни националки до 16 г. тренират под ръководството на опитен гръцки треньор Българските баскетболни националки до 16 г. тренират под ръководството на опитен гръцки треньор
Чете се за: 03:05 мин.
Пини Гершон: Потенциалът е налице и успехът на това поколение ще дойде след няколко години Пини Гершон: Потенциалът е налице и успехът на това поколение ще дойде след няколко години
Чете се за: 01:12 мин.

България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
Чете се за: 07:30 мин.
По света
Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16 номинации за наградите "Оскар" Хорърът "Грешници" получи рекордните 16 номинации за наградите "Оскар"
Чете се за: 07:37 мин.
По света
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
След ледения дъжд в Русе: Над 100 души пострадаха при падания...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
ГДБОП задържа лекар, издавал ТЕЛК решения срещу подкуп
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Пловдивският апелативен съд потвърди парична гаранция за Божидар...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
