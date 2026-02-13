БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Било е проведено учение между ОДМВР-Монтана и...
Чете се за: 02:07 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:10 мин.

Националният отбор на България по футбол започва кампанията си в Лигата на нациите с две домакинства

Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Националният отбор на България по футбол започва кампанията си в Лигата на нациите с две домакинства
Българският национален отбор по футбол ще започне участието си в група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите с две поредни домакинства, стана ясно след обявената днес програма от европейската централа. Според новия календар на УЕФА, мачовете ще се изиграят през септември, октомври и ноември, но септември и октомври представляват общ прозорец с четири последователни дати.

Един от съперниците в групата ще стане ясен на 31-и март, когато е втората баражна среща между Малта – Люксембург. Именно България започва на 26-и септември срещу победителя от тази двойка. Българският отбор ще бъде домакин от 19:00 часа.

На 29-и септември от 21:45 часа пак на българска земя „лъвовете“ ще посрещнат състава на Естония. На 3-и октомври от 19:00 часа пък е гостуването на Исландия, а на 6-и октомври от 21.45 часа е гостуването на Малта или Люксембург.

През ноември 2026-а година мачовете са както следва: на 13-и ноември от 21:45 часа България – Исландия и на 16-и ноември от 19:00 часа Естония – България.

Жребият за сезон 2026/27 в турнира Лига на нациите на УЕФА беше теглен снощи в Брюксел, като българите са в група С/4 заедно със съставите на Исландия, Естония и победителят от баража Малта – Люксембург. Победителят в групата преминава в Лига „В“ за следващото издание и ще има шанс да бъде изтеглен като един от четирите състава от турнира за участие в баражите за Евро 2028. Завършилият на 2-о място ще се включи в бараж за изкачване в Лига „В“.

Завършилият на последното 4-о място отбор може да изпадне в Лига „D", ако е един от двата последни с най-лоши показатели. В противен случай ще играе бараж за запазване на мястото си.

Пълна програма за мачовете в Група С/4 в турнира Лига на нациите:

26-и септември, 19:00 часа:
България – победител от Малта – Люксембург
Исландия – Естония

29-и септември, 21:45 часа:
България – Естония
Победител от Малта – Люксембург – Исландия

3-и октомври, 19:00 часа:
Естония – победител от Малта и Люксембург
Исландия – България

6-и октомври, 21:45 часа:
Естония – Исландия
Победител от Малта и Люксембург – България

13-и ноември, 21:45 часа:
България – Исландия
Победител от Малта и Люксембург – Естония

16-и ноември, 19:00 часа:
Естония – България
Исландия – победител от Малта и Люксембург

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото 15-годишно момче, системно е прикривало отсъствия на ученици
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото...
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства...
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса...

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан" разкриват последните часове преди трагедията
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан"...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан": Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
Румен Петков за „Петрохан": Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан" стои секта
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

