Националният отбор на България по футбол започва кампанията си в Лигата на нациите с две домакинства

Българският национален отбор по футбол ще започне участието си в група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите с две поредни домакинства, стана ясно след обявената днес програма от европейската централа. Според новия календар на УЕФА, мачовете ще се изиграят през септември, октомври и ноември, но септември и октомври представляват общ прозорец с четири последователни дати.

Един от съперниците в групата ще стане ясен на 31-и март, когато е втората баражна среща между Малта – Люксембург. Именно България започва на 26-и септември срещу победителя от тази двойка. Българският отбор ще бъде домакин от 19:00 часа.

На 29-и септември от 21:45 часа пак на българска земя „лъвовете“ ще посрещнат състава на Естония. На 3-и октомври от 19:00 часа пък е гостуването на Исландия, а на 6-и октомври от 21.45 часа е гостуването на Малта или Люксембург.

През ноември 2026-а година мачовете са както следва: на 13-и ноември от 21:45 часа България – Исландия и на 16-и ноември от 19:00 часа Естония – България.

Жребият за сезон 2026/27 в турнира Лига на нациите на УЕФА беше теглен снощи в Брюксел, като българите са в група С/4 заедно със съставите на Исландия, Естония и победителят от баража Малта – Люксембург. Победителят в групата преминава в Лига „В“ за следващото издание и ще има шанс да бъде изтеглен като един от четирите състава от турнира за участие в баражите за Евро 2028. Завършилият на 2-о място ще се включи в бараж за изкачване в Лига „В“.

Завършилият на последното 4-о място отбор може да изпадне в Лига „D", ако е един от двата последни с най-лоши показатели. В противен случай ще играе бараж за запазване на мястото си.

Пълна програма за мачовете в Група С/4 в турнира Лига на нациите:

26-и септември, 19:00 часа:

България – победител от Малта – Люксембург

Исландия – Естония

29-и септември, 21:45 часа:

България – Естония

Победител от Малта – Люксембург – Исландия

3-и октомври, 19:00 часа:

Естония – победител от Малта и Люксембург

Исландия – България

6-и октомври, 21:45 часа:

Естония – Исландия

Победител от Малта и Люксембург – България

13-и ноември, 21:45 часа:

България – Исландия

Победител от Малта и Люксембург – Естония

16-и ноември, 19:00 часа:

Естония – България

Исландия – победител от Малта и Люксембург