Националният отбор на България приключи с победа груповата фаза на европейското първенство по баскетбол на колички

Българският национален отбор по баскетбол на колички завърши с победа груповата фаза на европейското първенство в Самоков, Дивизия "C". Момчетата на Денислав Иванов нямаха проблеми срещу Дания след 85:32 в мач от последния четвърти кръг в група "А".

Така българите продължават без грешка на шампионата, като си осигуриха място на полуфиналите само преди ден. Българският тим финишира на върха в групата с пълен актив от четири победи. На полуфиналите националите ще срещнат втория от група "B", като той ще бъде определен от загубилия между Белгия и Ирландия. Мачовете в топ 4 са в четвъртък, а българите ще излязат във втория полуфинал от 18:00 часа.

Националите стартираха ударно и след първата част дръпнаха с 12 точки. Домакините на шампионата показаха отлична успеваемост и през втората част, в която преднината им само се увеличаваше и по този начин оформиха 39:16 в края на първото полувреме. При подновяването на играта българският тим затвърди своята доминация и си осигури спокойно доиграване на мача.

Рамазан Оксуз бе над всички за победителите с 25 точки и 10 борби. Антон Фиков записа 24, 9 овладени под двата ринга топки и 7 асистенции. Яснин Ташдемир приключи със 17, 7 овладени под двата коша топки и 9 завършващи подавания.

Магнус Еиксен бе на-добър за датчаните с 13 точки и 8 борби.