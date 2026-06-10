Националният отбор по волейбол на България за мъже под 22 години ще изиграе две контроли с Полша

Националният отбор по волейбол на България за мъже под 22 години ще изиграе две контроли срещу Полша.

Първата е днес, но тя е със статут на тренировка. При нея няма да има съдии и публика. На следващия ден българите ще се изправят срещу „Дружина полска“ вече в официален приятелски мач, на който ще бъдат допускани фенове. И двете срещи са от 17:30 часа българско време.

Нашият отбор, воден от Даниел Пеев, се готви за европейско първенство в Португалия (29 юни - 4 юли). Двубоите с Полша са основна част от подготовката.

Отборът на България в Полша:

Разпределители

Виктор Жеков (Монтана)

Иван Узунов (Дея спорт)

Посрещачи

Николай Иванов (Канту Италия)

Огнян Христов (Дунав (Русе)

Марк Михайлов (Монтана)

Константин Манолев (Пирин (Разлог)

Никола Константинов (Левски София)

Централни блокировачи

Костадин Козелов (Пирин (Разлог)

Томислав Русев (Металург (Перник)

Димитър Пейчинов (Левски София)

Александър Николов (Локомотив Авиа)

Диагонали

Кристиан Титрийски (Левски София)

Ерик Георгиев (Левски София)

Мартин Вълев (Добруджа 07 (Добрич)

Либеро

Жан Петров (Монтана)

Ясен Петров (Нефтохимик 2010 (Бургас)