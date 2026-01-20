Тази година Национално движение "Опознай България - 100 Национални туристически обекта" става на 60 години. То е създадено по инициатива на Българския туристически съюз през 1966 година, за да популяризира най-значимите културно-исторически и природни обекти у нас.

Още като дете Юрий Трейман обикаля страната заедно със своите родители и събира печати от стоте национали туристически обекта. Днес той отново обикаля България, но този път с заедно с внука си.

Юрий Трейман, фотограф: "Като начало аз съм ги обикалял още като малко дете с моите родители и имам много хубави спомени, а пък преди 10 години точно на връх Столетов на Шипка вече с моя внук купихме картата 100-те туристически обекта и второто обикаляне е просто разказ за един дядо и едно внуче. Той тогава беше на 6 години, сега е на 16, минали сме 100 печата, обаче въпреки че на картата пише 100-те туристически обекта, те всъщност са към 120 някъде печатите, имаме бронзова значка, имаме сребърна значка, и сега скоро се надяваме и златна значка."

Като фотограф Юри носи камерата винаги със себе си, но не за да снима обектите, а за да запечатва всеки момент със своя внук.

Юрий Трейман, фотограф: "За мене е уникално, защото човек не остава толкова често със внуците си сам, това си е наша мъжка уговорка и всъщност, пътувайки из България, кои градове, как, кои печати и това е едно уникално общуване, което, не знам, надявам се и за него да остане в съзнанието му, но за мен е незабравимо."

Заедно вече е събрал повече от 100 печата. Оказва се, че броят на обектите е нараснал през годините.

Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на БТС: "До 2003 година, когато всъщност повторно се възражда национално движение обектите са били 100, после след 2003 година плавно се увеличават поради големия интерес на музеи, исторически места, които имат желание да се включат в движението и към настоящия момент в хартиения паспорт има 176 квадратчета с 248 обекта, тоест обектите в момента са 248". Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на БТС: "Най-посещаваните обекти са Царевец, храм-паметника Шипка, музея на Васил Левски, Христо Ботев и Иван Вазов, може би и по географски принцип, защото трите града са един след друг, Белоградчишките скали, Баба Вида, миналата година един от най-посещаваните обекти е крепостта Херклея Синтика. Виждате направиха много разкопки и веднага даде отражение върху посещаемостта на обекта."

И докато някои все още имат сантимент към хартиената книжка, от 2023 г. печати могат да събират и дигитално.

Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на БТС: "Да, има и изцяло дигитално да събират печати. Всъщност стартирането на дигитални печати започна в края на 2023 година, първата година 80 000 потребители изтеглиха приложението и започнаха да поставят дигитални печати, миналата година вече броя им надхвърли 100 000. И със хората, които си купуват и хартиен паспорт, годишно се включват над 100 000 души в Движението." Кристиана Брезинска: "Всъщност аз като малка съм имала книжка, обаче тя съответно се е загубила във времето и тъй като с мои приятели започнахме т.нар. приключения и търсихме някакъв вариант как да запазим тези моменти, ние си събираме например билети от входове за музеи и за галерии, но искахме да го има някак по-нагледно и така дойде идеята да започнем отново с книжките за 100те национални обекта, по-късно когато излезе и приложението започнахме да събираме и дигитални печати, тъй като там има и видеа, които са на различни артисти, съответно разказват историята на някои от местата, има идеи за път, които са ни служили за нашите си пътувания."

Без значение дали на хартия или дигитално: страстта към пътешествията и събирането на печати създава спомени за цял живот.