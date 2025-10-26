БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по...
Чете се за: 17:02 мин.
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

Над 150 породисти котки от седем държави на международна изложба в София

Чете се за: 01:45 мин.
Деца
Над 150 породисти котки от Румъния, Гърция, Сърбия, Турция, Малта, Италия и Израел се включиха в международна фелиноложка изложба. Събитието е организирано от Съюза на фелинолозите в България и се провежда по правилата на Световната федерация на котките (WCF), като привлича участници, развъдници и съдии от чужбина.

Популярна котка сред посетителите е Мъфин — британска късокосместа златна чинчила и носител на званието „Световен шампион“. Спокойният характер и общителността на породата я правят предпочитан избор за домашен любимец. „Те са балансирани, неагресивни и подходящи за среда с деца“, посочва собственичката му Силвия Бахати.

През двата дни на изложбата участниците преминават през оценяване в различни категории — за възрастни, млади котки, котенца и юниори. Провеждат се и т.нар. fun-шоута, в които животните се състезават по външен вид, тип окраска и характер. Финалът „Best in Show“ определя най-добрите представители по порода и група. Посетителите имат възможност да се запознаят отблизо с редки и популярни породи, да разговарят с развъдници и специалисти, както и да получат информация за грижите, изискванията и особеностите на различните котешки линии.

Организаторите посочват, че проявеният интерес към събитието е висок, а целта му е да популяризира отговорното развъждане, да насърчи стандартите за хуманно отношение към животните и да запознае публиката с особеностите на породистите котки.

Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до София
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
На Димитровден небето се отваря
На Димитровден небето се отваря
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с...
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Русия тества „Буревестник" – ракета с ядрена мощност
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
Деница Сачева: Рая Назарян е кандидатът на ГЕРБ за ротационен председател на НС
Деница Сачева: Рая Назарян е кандидатът на ГЕРБ за ротационен...

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...

Свети Димитър идва на бял кон — зимата започва!
Свети Димитър идва на бял кон — зимата започва!
Елена празнува прочутия Еленски бут. Местният деликатес кандидатства за европейско признание и защита
Все повече деца тренират защита срещу агресия
Княз Симеон-Хасан стана младежки гвардеец
Четвъртокласници раздават „есенни послания" за безопасно движение по пътищата
Национално изложение "Портал фест – Полет към изкуството" в София
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса "Лукойл"
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса...
БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на парламента (ОБЗОР)
155 хиляди декара гори унищожени от пожари у нас през годината
Разследването по кражбата на века в Лувъра: Над 100 следователи анализират повече от 150 ДНК проби
Русия тества „Буревестник" – ракета с ядрена мощност
„Болката няма край, но търсим справедливост": Процесът...
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на...
Финалът на "Опералия": В България тази вечер ще се родят...
