Над 150 породисти котки от седем държави на международна изложба в София

Над 150 породисти котки от Румъния, Гърция, Сърбия, Турция, Малта, Италия и Израел се включиха в международна фелиноложка изложба. Събитието е организирано от Съюза на фелинолозите в България и се провежда по правилата на Световната федерация на котките (WCF), като привлича участници, развъдници и съдии от чужбина.

Популярна котка сред посетителите е Мъфин — британска късокосместа златна чинчила и носител на званието „Световен шампион“. Спокойният характер и общителността на породата я правят предпочитан избор за домашен любимец. „Те са балансирани, неагресивни и подходящи за среда с деца“, посочва собственичката му Силвия Бахати.

През двата дни на изложбата участниците преминават през оценяване в различни категории — за възрастни, млади котки, котенца и юниори. Провеждат се и т.нар. fun-шоута, в които животните се състезават по външен вид, тип окраска и характер. Финалът „Best in Show“ определя най-добрите представители по порода и група. Посетителите имат възможност да се запознаят отблизо с редки и популярни породи, да разговарят с развъдници и специалисти, както и да получат информация за грижите, изискванията и особеностите на различните котешки линии.

Организаторите посочват, че проявеният интерес към събитието е висок, а целта му е да популяризира отговорното развъждане, да насърчи стандартите за хуманно отношение към животните и да запознае публиката с особеностите на породистите котки.