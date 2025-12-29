БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

Над 220 гозби на трапеза в Димитровград: Майстори кулинари събраха стари рецепти в празник на автентичната домашна кухня

от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Кулинари от района на Димитровград подредиха над 220 гозби и вина на огромна трапеза. Халва от сирене, хляб с черен сусам, тиквеници, баници, месни деликатеси, мезета и сладкиши – всичко това беше приготвено в името на съхраняването на българската кулинарна традиция. Част от вкусотиите са приготвени по рецепти, предавани от поколение на поколение.

Славея Грозева, с. Ябълково: "Другото, с което се слави Ябълково, е прочутата ябълковска пуска, която е неповторима по качества. Съседните села също правят пуски, но нашата е най-добра заради микроклимата, който в селото е сух и позволява продуктът да бъде изсушен добре. Той се суши близо два месеца, после пуската се прибира и се съхранява в дървена пепел."

Гозбите оцени майстор-готвачът Иван Звездев, който пък сготви боб по манастирски.

Иван Звездев: "Най-важното е бобът да се изкисне поне за една нощ и след това тази вода да се изхвърли. На другия ден се залива с нова, тя пак се изхвърля, след като кипне. Това е много важно, за да омекне целулозата. След това започва да ври на бавен огън – той не иска бурно кипене – и се слагат ароматни зеленчуци. Зимно време праз лук, кромид лук, може и парче целина, пащърнак – стар български и европейски зеленчук. Когато се свари, може да се сложи и малко домат."

Не липсваха и осъвременени стари рецепти, като зелник с кайма за след постите.

Мариета Стойчева, с. Брод: "Корите се разточват, след това зелето и каймата се запържват и после всичко се залива с малко мазнина. Отгоре се намазва с яйце и прясно мляко. С любов щом се готви, всичко се получава."

Сред сладките изкушения бе и това на 5-годишната Мия, която сама изпекла бисквитите за къщичката, направена с баба ѝ.

Мия: "Бисквитките – отрязахме няколко парчета и ги залепихме с шоколад."

Подобни празници карат повече млади хора да предпочитат домашно приготвената храна и да търсят стари рецепти. В тях са закодирани вярванията и надеждите за изцеление на народа ни.

Иван Звездев: "Определено в миналото българинът е бил по-здрав. Във всяко едно село, ако се разходите, не е имало нито лекар, нито зъболекар – всички са знаели силата на билките и магията им. В днешно време, за съжаление, индустрията е навсякъде."

Според майстора на черпака е по-добре всеки ден боб вместо стек. А още Хипократ е казал, че храната трябва да бъде нашето лекарство.

#автентична домашна кухня #трапеза #Димитровград #празник

