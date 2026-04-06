Над 250 състезатели взеха участие в Държавното първенство по канадска борба

В зала “Арена Асарел” в Панагюрище се проведе 30-ото Държавно първенство по канадска борба. Над 250 атлети сред които и световни медалисти от планетарната надпревара през септември миналата година премериха сили и определиха новите шампиони на България в категории мъже, жени, юноши, девойки, младежи и хора с увреждания.

Бяха раздадени над 50 комплекта медали, а в двудневната надпревара се включиха и международни съдии от цял свят.

Събитието бе открито от президента на Българската федерация по канадска борба – г-н Георги Благов и кмета на община Панагюрище – г-н Желязко Гагов.

За българските национали тази година предстои участие на европейското първенство в Унгария, както и на Световното в Индия.