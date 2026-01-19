Над 3200 проверки от началото на годината извърши НАП, наложи санкции за 125 000 евро

125 хиляди евро достигат санкциите, наложи от НАП след 1 януари за нарушения на Закона за въвеждане на еврото.

Това съобщи комуникационният директор на Приходната агенция Анна Митова преди проверка в медицински център в София.

снимка: БТА

Причината за инспекцията е по сигнал на клиент заради завишена цена на услугата "пилинг", която е била 170 лв. през декември, а сега е 90 евро.

При проверката инспекторите поискаха ценоразписа и касови извлечения, за да засекат дали има разминаване в цените през декември и януари, закръгляне в ущърб на потребителите или се касае за счетоводна грешка.