Над 3200 проверки от началото на годината извърши НАП, наложи санкции за 125 000 евро

177 са издадените актове
125 хиляди евро достигат санкциите, наложи от НАП след 1 януари за нарушения на Закона за въвеждане на еврото.
Това съобщи комуникационният директор на Приходната агенция Анна Митова преди проверка в медицински център в София.
снимка: БТА
Причината за инспекцията е по сигнал на клиент заради завишена цена на услугата "пилинг", която е била 170 лв. през декември, а сега е 90 евро.
При проверката инспекторите поискаха ценоразписа и касови извлечения, за да засекат дали има разминаване в цените през декември и януари, закръгляне в ущърб на потребителите или се касае за счетоводна грешка.
Анна Митова, директор на дирекция "Комуникации" в НАП: "От началото на годината досега сме направили над 3200 проверки. Като към момента имаме 177 издадени актове, 48 наказателни постановления, 87 от актовете са за нарушения в магазини за хранителни стоки, като разбира се има и доста нарушения, които са констатирани в различни сектори на търговията, свързана с услуги, паркинги, фитнеси и т.н.".