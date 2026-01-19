БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът Радев ще направи обръщение към българския...
Чете се за: 00:15 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 3200 проверки от началото на годината извърши НАП, наложи санкции за 125 000 евро

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази

177 са издадените актове

нап извършила 3200 проверки началото годината санкциите около 125 000 евро
Снимка: БТА
Слушай новината

125 хиляди евро достигат санкциите, наложи от НАП след 1 януари за нарушения на Закона за въвеждане на еврото.

Това съобщи комуникационният директор на Приходната агенция Анна Митова преди проверка в медицински център в София.

снимка: БТА

Причината за инспекцията е по сигнал на клиент заради завишена цена на услугата "пилинг", която е била 170 лв. през декември, а сега е 90 евро.

При проверката инспекторите поискаха ценоразписа и касови извлечения, за да засекат дали има разминаване в цените през декември и януари, закръгляне в ущърб на потребителите или се касае за счетоводна грешка.

Анна Митова, директор на дирекция "Комуникации" в НАП: "От началото на годината досега сме направили над 3200 проверки. Като към момента имаме 177 издадени актове, 48 наказателни постановления, 87 от актовете са за нарушения в магазини за хранителни стоки, като разбира се има и доста нарушения, които са констатирани в различни сектори на търговията, свързана с услуги, паркинги, фитнеси и т.н.".

#санкции #НАП #проверки #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
1
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
2
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
3
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
4
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
5
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
6
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Мистерия в небето над Северозападна България
4
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
5
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
6
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник

Още от: Бизнес

Обявиха втора процедура за изграждане на зарядни центрове за електромобили
Обявиха втора процедура за изграждане на зарядни центрове за електромобили
Мъск иска обезщетение от 134 милиарда долара от „ОупънЕйАй“ и „Майкрософт“ Мъск иска обезщетение от 134 милиарда долара от „ОупънЕйАй“ и „Майкрософт“
Чете се за: 02:10 мин.
БЕХ става акционер в блока "Хан Аспарух" БЕХ става акционер в блока "Хан Аспарух"
Чете се за: 01:27 мин.
"Електрохолд" предупреждава за фалшиви имейли с фактури за електроенергия "Електрохолд" предупреждава за фалшиви имейли с фактури за електроенергия
Чете се за: 01:22 мин.
Хърватия открива директна авиолиния до Ню Йорк Хърватия открива директна авиолиния до Ню Йорк
Чете се за: 01:17 мин.
Любомир Каримански, БНБ: Не използвайте търговските обекти за обмяна на валута Любомир Каримански, БНБ: Не използвайте търговските обекти за обмяна на валута
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Над 3200 проверки от началото на годината извърши НАП, наложи санкции за 125 000 евро Над 3200 проверки от началото на годината извърши НАП, наложи санкции за 125 000 евро
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Удължават грипната епидемия във Варна Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
"Пази се като съкровище": Първата българска банкнота -...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ