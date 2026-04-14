Над 370 тона храни са спрени на границата от 5 март до 5 април

Над 370 тона храни от трети страни са спрени на границата от 5 март до 5 април, съобщиха от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).

Общо 51 пратки са спрени след официален ветеринарен и фитосанитарен контрол от инспекторите на агенция, като повечето от тях са на ГКПП „Капитан Андреево“.

Най-много сред отхвърлените стоки са доматите - над 110 тона. Не са влезли в България също над 58 тона мандарини, над 52 тона сладък пипер. При тях, както и при доставки от нар, ориз и лозови листа е установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди. Сушени смокини и лешници са спрени заради наличие на различни видове токсини, допълват от БАБХ.

Поради непълна документация или недостатъчни данни за идентификация не са допуснати пратки със слънчоглед за посев, рози с почва, зеленчуци и цитруси, фиданки, дървен опаковъчен материал. Поради същите причини са спрени продукти от животински произход, част от които пратки с колаген, яйца, екстракт от говежди кости и др.

За отхвърлените пратки са създадени 38 уведомления в системата на ЕС за бързо оповестяване при рискове за храни и фуражи RASFF.