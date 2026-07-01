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Над 94% от левовете в обращение вече са обменени в евро

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Икономика
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Към 30 юни 2026 г. евробанкнотите и евромонетите в обращение са на обща стойност 8,8 млрд. евро

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Над 94% от левовите банкноти и монети, намирали се в обращение към началото на 2025 г., вече са обменени в евро. Това показват данните на Българската народна банка към 30 юни 2026 г. – датата, на която изтече шестмесечният срок за безплатна обмяна на налични левове в евро в търговските банки.

По информация на централната банка до края на деня са обменени 29,4 млрд. лева, което представлява 94,48% от наличните в обращение левови банкноти и разменни монети. Извън касите на БНБ остават около 1,7 млрд. лева.

От БНБ отчитат, че процесът по преминаването към еврото е протекъл спокойно и организирано, без съществени затруднения за гражданите, бизнеса и финансовата система. Според институцията обмяната е извършвана в съответствие с установената нормативна рамка и е осигурено нормално обслужване през целия период.

Към 30 юни 2026 г. евробанкнотите и евромонетите в обращение са на обща стойност 8,8 млрд. евро. От централната банка посочват, че наличният обем е достатъчен за нормалното функциониране на паричното обращение и за обслужването на икономиката и населението.

След изтичането на шестмесечния период търговските банки вече могат да определят и начисляват такси за обмяна на левове в евро. Съгласно действащите правила те са длъжни да уведомяват БНБ за размера на тези такси, но централната банка няма правомощия да влияе върху решенията им.

От БНБ напомнят, че гражданите и фирмите могат да обменят левове в евро безсрочно на касите на централната банка. Услугата остава напълно безплатна както за физически, така и за юридически лица.

#обмяна на левове в евро #БНБ #новини в Метрото

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