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Над 980 000 опаковки за цигари задържаха митническите служители на ТД Митница Русе

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980 000 опаковки цигари задържаха митническите служители митница русе
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Митническите служители от ТД Митница Русе задържаха голямо количество материали за производство на цигари и кутии за цигари при проверка на тежкотоварна композиция.

Около 09.30 часа на 27.06.2026 г., на околовръстния път на град Видин, преди мост "Нова Европа" са спрени за проверка влекач и ремарке с българска регистрация, управлявани от български гражданин. При отваряне на две от палетата от товара, са открити изрязани заготовки за кутии за цигари, хартия за цигари (коркофан) и картон, всички с надписи и лого на известна търговска марка.

Композицията е съпроводена до митнически терминал при МБ Видин, където в присъствието на водача са разтоварени осем палета, всички съдържащи материали за производството на цигари и кутии за цигари с лого на една защитена търговска марка. При детайлния им преглед са констатирани общо 246 кашони, съдържащи общо 984 000 броя изрязани заготовки за кутии за цигари, 120 бобини хартия за цигари (коркофан) и 42 бобини картон за цигари.

Стоките за задържани заради възникнали основателни съмнения, че се превозват в нарушение на законодателството за защитата на правата върху интелектуалната собственост.

#заготовки за цигари #Агенция „Митници“ #цигари

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