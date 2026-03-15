Над половината от гражданите на ЕС не са използвали обществен транспорт – къде се намира България?

от Екип на "По света и у нас"
Проучването е на Евростат

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Над половината от гражданите на ЕС не са използвали обществен транспорт, показва последното проучване на Евростат. С най-висок дял в класацията е Кипър, където делът на хората, които не са използвали обществен транспорт е 85%. Най-нисък е процентът на гражданите от Люксембург, които не са използвали градски транспорт - 15,7%. Къде се намира България, следва в репортажа.

55,5 на сто от българите не са използвали обществен транспорт, това показват последните данни на Евростат. Причините са различни.

Тодорка Прашилова: "Прекалено много е мръсно вътре, вече не чистят."

- Нередовен е и по наблюдение базата е остаряла.

- Чака се, не идва, някой път виждам, че се струпват на спирката няколко автобуса един след друг.

На този фон, 15,3% от сънародниците ни са използвали обществен транспорт всеки ден.

- Не се сблъсквам с трафика, по-безопасно е един вид.

Журжета: "Задоволително е, нашето метро е хубаво сравнение с други."

Илиян: "Повече автобуси, много рядко метрото."

А тези, които не го използват редовно, искат някой промени.

Галя: "Самите шофьори да изчакват, когато някой се качва, защото ми се случва много пъти да ми затворят вратата."

От другата страна – водачите в градския транспорт също искат промени.

Цанко Цанков – шофьор на автобус: "Вечерните часове, нощните курсове, там е страшно, там трябва да си с железни нерви, стават неприятности, разправии, повишаване на тон, ние не сме обезопасени, нито паник бутон, нищо, просто караме на късмет и добра воля."

Когато говорим за столичния градски транспорт тенденцията е различна. Там за последните две години са отчели ръст на пътуващите.

Владимир Лазаров – Център за градска мобилност: "Средното повишение дневно на пътниците е от порядъка на 100 000. 2025 спрямо 2024 бележи порядъка на 3,5%, за последните 2-3 години едни 30% повишение на продажба на превозните документи."

Васил Терзиев – кмет на София (12.03.2026 г.): "Изключително важно да се развива във всички посоки и възнаграждения, и инфраструктура и подвижен състав. Аз го ползвам, ползват го децата ми, родителите ми."

С проблемите на гражданите са запознати и от местния парламент.

Иван Таков - председател на комисията по транспорт в СОС (12.03.2026 г.): "Нашата цел е да направим градския транспорт не само по-удобен, но и по-редовен, защото една от причините особено от по-отдалечените места и квартали е да използват автомобили е точно тази нередовност на градския транспорт."

снимки: БТА/Архив

Андрей Зографски - общински съветник от "Спаси София" (12.03.2026 г.): "Решенията отдавна са измислени бус ленти и отделени коридори и повече превозни средства на линия. За огромно съжаление единствената бус лента, която се направи в този мандат беше тази на бул. "Патриарх Евтимий".

В областта на транспорта Столичната община ще инвестира 6.7 млн. евро за купуване на нови 42 автобуса с минимален екологичен стандарт от Евро VI.

Автори: Ал. Христов, К. Караньотова, П. Дойкински, Ан. Андреева

#Евростат #обществен транспорт #проучване

