Надал за Голямата тройка в тениса: Щастлив съм, че бях част от тази история

Преди малко повече от година Рафаел Надал се оттегли от професионалния тенис. Последният му мач бе за Купа Дейвис срещу Нидерландия, в който испанецът отстъпи на Ботик ван де Зандсхулп.

Надал продължава да бъде търсен от множество медии след края на кариерата си.

В последното си интервю, дадено за Movistar+, легендарният тенисист обсъди отношенията си с Роджър Федерер и Новак Джокович, двамата му най-големи съперници на корта.

„Личните отношения винаги са били белязани от уважение, възхищение и дори известно приятелство“, заяви испанецът.

„В крайна сметка оценяваш хората, с които си живял и си споделял живота си толкова дълго. Аз започнах да ценя съперниците си, ценя това, което преживях с тях, и съм щастлив, че бях част от тази история“, каза Надал.

Роджър Федерер се оттегли през 2022 г., докато Новак Джокович е последният член на Голямата тройка, който все още играе професионално.

„Можем да излезем на вечеря заедно без никакъв проблем“, продължи роденият в Манакор испанец.

„Това е нещо, с което можем да се гордеем. Състезавахме се на най-високо ниво, за най-важните мачове в кариерите си, с много силни съперничества, но не сме стигали до крайност в битките“,

Наскоро и самият Роджър Федерер отбеляза също добрите си отношения с Надал и възможността да се видят извън спортните терени, които споделяха толкова дълго време.

"Не съм далеч от мисълта да седнем заедно и да поговорим за добрите стари времена“, каза швейцарецът.