Надежда Нейнски: Опитите за предоговаряне на европейския консенсус в РСМ губят времето на гражданите

Правят се всякакви опити от сегашното управление в Република Северна Македония да бъде заобиколен европейският консенсус, да започне отново предоговаряне, каза служебният външен министър Надежда Нейнски в "Денят започва". Но всички тези опити са насочени към собствените им граждани, на които времето наистина се губи с подобни политически игри, вместо да се съобразят с това, което вече е договорено, допълни тя.

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: "Те твърдят, че България постоянно ескалира исканията си. Няма такова нещо. И това го знаят всички добронамерени наблюдатели. България иска просто да защити хората, които имат българско самосъзнание, иска да е сигурна, че има един съсед, с който може да има нормални и политически, и икономически, и културни връзки."

Ние това, което е трябвало да направим, сме го направили в момента, категорична беше Нейнски. Конструктивната позиция на България е продиктувана от факта, че това вече е европейски въпрос, а не е двустранен въпрос.

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: "По отношение на Република Северна Македония бих казала, че е едно от редките политически досиета, по които в България има консенсус. Т.е. консенсусът е в посока на това, че има, тук вече е тавтология, европейски консенсус по отношение на въпроса, свързан със започването на преговори от страна на Северна Македония. И то е, че това не е двустранен въпрос между България и Северна Македония. Това вече е въпрос между Република Северна Македония, която желае да започне членство в Европейския съюз, и самия Европейски съюз. Нормално е държава кандидат да се съобрази с този европейски консенсус, който включва прекратяването на езика на омразата и включването на българското малцинство, наред с другите малцинства, в Конституцията на Република Северна Македония."

Според Надежда Нейнски агресията спрямо българските граждани в Република Северна Македония още веднъж показва колко е важно това включване на българите в Конституцията на Северна Македония и прекратяването на езика на омразата.