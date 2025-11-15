БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Надежда Йорданова за дерогацията на "Лукойл": Дава ни глътка въздух, но остават предизвикателства

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
надежда йорданова дерогацията лукойл дава глътка въздух остават предизвикателства
Обща задача на всички политици - управляващи и опозиция е да направим така, че българските граждани, българският бизнес да имат достъп до горива на достъпни цени. Дадената дерогация както от САЩ, така и от Великобритания ни дава глътка въздух, но остават предизвикателства. Това заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Надежда Йорданова.

"Как назначеният особен търговски управител ще се справи да управлява рафинерията и този сложен комплекс от икономически дейности. В този смисъл не можем да отминем без притеснение факта, че правителството избра да назначи Спецов - ръководител на НАП за особен управител. Тук въпросът е какъв опит има точно той в управлението на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефт, така както изисква законът да има минимум 5 години такъв опит. Ние през 2023 г. въведохме това изискване към особения управител, именно за да се гарантира, че държавата, когато определи един до трима особени управители, ще влезе човек, който знае за какво става дума."

Йорданова подчерта, че от ПП-ДБ ще наблюдават внимателно работата на новоизбрания особен управител за "Лукойл" Румен Спецов.

"Това че си бил данъчен инспектор, това прави ли те квалифициран да управляваш което и да е било предприятие? Представете си, ако тази теза е вярна, ние можем да се окажем с данъчен инспектор - ръководител на атомната електроцентрала в България. Не мисля, че обществото има нужда от такива експерименти, така че ние ще наблюдаваме внимателно."

Вижте целия разговор тук.

#дерогацията на "Лукойл" #ПП-ДБ #Надежда Йорданова

