Най-малко 6 души загинаха при срутване на сграда в Северен Ливан

Най-малко 6 души загинаха при струтване на два блока в град Триполи в северен Ливан. Седем души са ранени. Сред загиналите има и дете. Още хора са затрупани под отломките, като в момента текат спасителни операции.

Това е вторият подобен инцидент за последните няколко седмици. Много сгради са строени незаконно по време на гражданската война през 70-те години на миналия век.

През 2024, международната организация за човешките права Amnesty International съобщи, че хиляди все още живеят в необезопасени блокове в Триполи, след като година по-рано голямо земетресение в Турция и Сирия нанесе щети върху постройките в северната част на Ливан.