Най-ярката суперлуна за 2025 идва през ноември

През ноември 2025 г. всички любители на небето ще могат да видят рядко и впечатляващо явление – най-голямата и най-ярка суперлуна за годината. Тя ще достигне своя пик на 5 ноември, когато Луната ще бъде най-близо до Земята – на около 356 800 километра.

Тогава тя ще изглежда по-голяма с до 14% и по-ярка с до 30% в сравнение с обикновено пълнолуние. Макар разликата да е трудно забележима с просто око, нощното небе ще изглежда по-светло и магично.

Най-доброто време за наблюдение ще бъде веднага след изгрева на Луната, когато тя е ниско над хоризонта и изглежда още по-впечатляваща заради оптичната илюзия. Суперлуната ще може да се наблюдава няколко вечери около 5 ноември.

Освен нея, ноемврийското небе ще предложи и други интересни събития. На 7 срещу 8 ноември Луната ще закрие звездата Елнат (в съзвездието Телец) – рядко явление, което ще се вижда от части на Южна Америка и Африка.

В същия месец на небето ще се появят и планетите Сатурн и Юпитер, докато Марс и Меркурий ще останат скрити зад слънчевите лъчи.

Това пълнолуние е известно като „Бобровата луна“ – име, идващо от северноамериканските индиански племена, защото по това време на годината бобрите строят своите бентове преди зимата.

Независимо къде се намираш, ако времето е ясно – просто вдигни поглед към небето и се наслади на зрелищната ноемврийска суперлуна.