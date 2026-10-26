Намериха заместник на Саша Илич начело на Партизан

Сръбският специалист Александър Станоевич ще се завърне начело на футболния Партизан, информира местното издание B92.sport.

Станоевич ще поеме ръководството на „черно-белите“ за четвърти път в кариерата си. Въпреки спряганите имена на Жарко Лазетич и Александър Вукович като фаворити, изглежда, че Станоевич отново ще има възможността да застане на треньорския пост в белградския гранд, който бе овакантен след напускането на досегашния наставник Саша Илич.

48-годишният Илич подаде оставка след домакинската загуба на Партизан с 0:2 от Чукарички през уикенда.

Александър Станоевич вече е свободен, след като преди дни се раздели с турския втородивизионен тим Фатих Карагюмрюк.

Станоевич постига най-големите успехи в треньорската си кариера именно с Партизан - печели две титли на Сърбия и една Купа на страната, а също така достига до груповата фаза на Шампионската лига.