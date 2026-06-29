НАП започва строг контрол с “таен клиент” и масови проверки по морето

Националната агенция за приходите (НАП) започва засилени проверки по Южното Черноморие. Под наблюдение ще бъдат стотици сезонни обекти – ресторанти, магазини, атракциони, паркинги и заведения. Инспекторите ще извършват контролни покупки като "таен клиент", ще проследяват реалното отчитане на оборотите и ще следят за издаването на касови бележки.

Освен продажбите, проверките ще обхванат и наемането на сезонни работници, като ще се следи дали те са назначени с трудови договори и дали се спазва осигурителното законодателство.

От НАП напомнят, че клиентите имат право да получат касова бележка при всяка покупка, а при нарушение могат да подадат сигнал до приходната агенция или да проверят издадения фискален бон чрез мобилното приложение на НАП.