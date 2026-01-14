БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нападнаха известен адвокат в Монтана, полицията разследва побоя

Снимка: БТА/Архив
Неизвестен нападател е нанесъл удари по главата и тялото на възрастен мъж в Монтана. Нападението е станало около 17.10 ч. на 13 януари 2026 г. Пострадалият е с разкъсно-контузни рани, комоцио и фрактура на пръст на лявата ръка.

По случая е извършен оглед на местопроизшествие и са разпитани свидетели.

От МВР съобщават, че е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.129, ал.2 от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава РУ - Монтана.

От прокуратурата потвърдиха, че пострадалият мъж е известен адвокат от Монтана. Той е популярен с дела, свързани с имотни сделки и многократно е ставал жертва на опити за посегателство срещу него.

#нападение в Монтана #пребит мъж #побой

