Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на...
Чете се за: 00:30 мин.
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

Наполи премина на бавен ход през един от най-слабите домакини в Серия А

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Андре Франк Замбо Ангиса отбеляза нов ключов гол за действащия шампион.

Лече - Наполи, Андре Франк Замбо Ангиса
Снимка: БТА
Слушай новината

Наполи записа седма победа през сезона в Серия А. Действащият шампион сякаш игра на 50%, но се справи с един от най-слабите домакини в първенството - Лече, с 1:0 на "Стадио Виа дел Маре" в мач от междинния девети кръг на първенството. Андре Франк Замбо Ангиса бе точен в 69-ата минута, което бе нов ключов гол за камерунския полузащитник.

Така "партенопеите" отново са еднолично на върха в класирането с 21 точки, 3 повече от Рома, но и с мач повече. "Вълците" пък са 16-и с 6 пункта.

Наполи не бързаше да затегне примката около съперника си, като до 30-ата минута ситуациите в офанзивен план бяха лимитирани до изстрели от далечно разстояние.

След точно половин час игра ниско центриране на Матиас Оливейра бе съвсем леко отклонено от стража на домакините Владимиро Фалконе и топката стигна до Матео Политано, но шутът на дясното крило премина високо над вратата.

Пет минути по-късно отново Оливейра бе в центъра на опасно нападение на шампиона. Уругвайският ляв бек се озова на добра стрелкова позиция и промуши кълбото между краката на Фалконе, но защитник на "вълците" го изчисти пред голлинията. Това бе и единственият точен удар през първата част.

В последната втора минута на добавеното време Франческо Камарда стреля от демиволе, което мина малко встрани от вратата на Ваня Милинкович-Савич.

След дълго преразглеждане на видеоасистент арбитрите, в 55-ата минута главният съдия Джузепе Колу отсъди дузпа за Лече за игра с ръка на Жуан Жезус в наказателното поле. Зад топката застана 17-годишният Камарда, който не успя да запази нервите си и сръбският вратар на неаполитанците запази нулевото равенство.

На гостите им отне време да се установят през втората част, но всичко се промени в 69-ата минута, когато Андре Франк Замбо Ангиса най-после откри резултата. Камерунецът се извиси над отбраната на съперника и засече центрирането от свободен удар на Давид Нереш.

До края на срещата нито един от двата отбора успя да създаде нещо по-сериозно и така селекцията на Антонио Конте си тръгна с трите точки.

В следващия десети кръг на Серия А Наполи приема сензацията Комо в първия ден на ноември месец, а 24 часа по-късно Лече гостува на Фиорентина.

#Серия А 2025/26 #ФК Лече #ФК Наполи

