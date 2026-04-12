Наполи пропусна да скъси дистанцията с Интер в гостуването си на Парма

Срещата между Парма и Наполи от 32-ия кръг на Серия А завърши при равенство 1:1.

Домакините откриха резултата след само 33 секунди игра на стадион "Енио Тардини" в Парма. Неста Елфеж изведе Габриел Стрефеца сам срещу вратаря и полузащитникът се разписа с удар в далечния ъгъл от вътрешността на наказателното поле.

След час игра неаполитанци възобновиха равенството. Скот МакТоминей изравни с удар в далечния ъгъл, след подаване в пеналтерията на Расмус Хойлунд.

До края на двубоя възпитаниците на Антонио Конте имаха шанс да стигнат до обрат, но Зион Сузуки отрази изстрели на Алисон Сантош и Скот МакТоминей.

Наполи остава на второто място в класирането с актив от 66 точки. Парма заема 14-ата позиция в подреждането с 36 пункта.