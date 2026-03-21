Напрежение по оста САЩ – Куба: Готви ли се Хавана за потенциална американска агресия

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 01:32 мин.
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Куба се подготвя за евентуална американска агресия. Това каза кубинският президент Мигел Диас-Канел, пред група чуждестранни активисти и представители на неправителствени организации, които доставиха хуманитарна помощ в Хавана.

В изказването си кубинският лидер цитира Доналд Тръмп, според когото върху Куба се оказва натиск и единството, което остава е тя да бъде превзета. Диас-Канел подчерта, че се говори за отбранителна, а не за нападателна подготовка, и добави, че ръководството на страната е единно.

През януари САЩ наложиха петролна блокада на Куба, малко след като Вашингтон свали от власт и арестува лидера на Венецуела – Николас Мадуро.

Липсата на гориво задълбочи икономическата криза в Куба и принуди страната да започне преговори с Вашингтон. Тръмп вече многократно заяви, че по един или друг начин "ще завземе" Куба.

Мигел Диас-Канел, президент на Куба: "При така създалата се ситуация ние не седим със скръстени ръце. Осъзнаваме, че е възможна агресия срещу Куба и вече изпълняваме на план, който ще повиши готовността на хората да защитават интересите и страната си. Говорим за защитна, а не за агресивна концепция."

#САЩ #напрежение #Куба

