Напрежение в пленарната зала: Прекъснаха заседанието заради промените в Изборния кодекс

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
напрежение пленарната зала прекъснаха заседанието заради промените изборния кодекс
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Заседанието на парламента беше прекъснато след нарушаване на реда в залата. Преди това беше направено предложение в дневния ред на пленарното заседание да бъде включено второто четене на промените в Изборния кодекс.

Предложението за включване на новата точка направи председателстващият заседанието заместник-председател на Народното събрание Костадин Ангелов след обсъждане на председателски съвет.

Първоначално депутатите приеха да разгледат днес като първа точка измененията в Изборния кодекс. От "Продължаваме промяната-Демократична България" обаче поискаха прегласуване, предшествано от проверка на кворума. След като обявяването на резултата от проверката се проточи, депутати в залата започнаха да скандират "времето" и да тропат по банките. След като скандиранията продължиха, без да съобщи резултата, Ангелов даде 10 минути почивка.

Преди това Петър Петров от "Възраждане" направи обратно предложение да не се разглеждат измененията с аргумента, че нищо добро няма да произлезе. Не трябва да допускаме тази поредна гавра с изборното законодателство, коментира той.

По-рано от "Продължаваме Промяната - Демократична България" излязоха с декларация срещу спешното влизане за обсъждане в пленарната зала на промените в Изборния кодекс.

