NASA мисли за ядрен удар по астероид?!

Миналата година в небето се появи астероид – 2024 YR4, голям колкото футболен стадион. Първо имаше риск да удари Земята, после опасността намаля, но сега учените смятат, че може да се блъсне в Луната и да предизвика дъжд от микрометеорити.

NASA вече обсъжда няколко сценария:

мисии за разузнаване

директен удар с ракета

използване на йонни двигатели и гравитационни маневри

и най-крайният вариант – ядрен взрив, за да се отклони скалата

Мисията DART вече доказа, че можем да променяме орбита на астероид, но този път задачата е на съвсем друго ниво.