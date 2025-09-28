NASA мисли за ядрен удар по астероид?!

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
наса индия изстрелват сателитна мисия наблюдение земята
Снимка: Архив/БТА
Слушай новината

Миналата година в небето се появи астероид – 2024 YR4, голям колкото футболен стадион. Първо имаше риск да удари Земята, после опасността намаля, но сега учените смятат, че може да се блъсне в Луната и да предизвика дъжд от микрометеорити.

NASA вече обсъжда няколко сценария:

мисии за разузнаване
директен удар с ракета
използване на йонни двигатели и гравитационни маневри
и най-крайният вариант – ядрен взрив, за да се отклони скалата

Мисията DART вече доказа, че можем да променяме орбита на астероид, но този път задачата е на съвсем друго ниво.

