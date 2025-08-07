БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Натали Костова се пребори за финал на европейското по лека атлетика в Тампере

Спорт
Българката ще спори за медалите в скока на височина.

натали костова пребори финал европейското лека атлетика тампере
Снимка: БТА
Натали Костова намери място на финала на европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Тампере. Българката се пребори сред най-добрите в скока на височина, осигурявайки втори финал на страната ни във финландския град след Силян Орлинов, който ще се бори за медалите в скока на дължина.

Тя зае осмо място в квалификациите на дисциплината с 1.77 метра, а в нейната група раздели шестата позиция с представителката на домакините Айно Алто. Българката скочи 1.69 метра от първия опит, 1.73 и 1.77 от втори и направи фаул на 1.81.

Финалът на скок височина при девойките в на 10 август (неделя) от 17:30 часа българско време, като ще бъде предаван на живо в ефира ба БНТ 3.

Другата българка в дисциплината Ирен Саръбоюкова остана последна, 21-а, с 1.69 метра. Тя записа още 1.65 в първия си опит, след което направи три фаула на 1.73.

Радина Величкова, която по-рано днес спечели трета серия в спринта на 100 метра, отпадна на полуфиналите, след като завърши пета във втора серия с 11.85 секунди (-0.3 м/с) и е 16-а с общото подреждане.През 2024-а 17-годишната българка спечели европейската титла до 18 години в спринта на 100 метра.

На 800 метра Димитър Панделиев отпадна в сериите, след като финишира седми във втора серия с 1:54.08 минута.

#европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години #Натали Костова

