Не всичко, което блести, е злато: Маските за наградите БАФТА се изработват от ...фосфорен бронз (СНИМКИ)

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:50 мин.
всичко блести злато маските наградите бафта изработват фосфорен бронз снимки
Статуетките, които победителите на церемонията за връчването на британските кинонагради БАФТА на 22 февруари ще получат, са във формата на маска, тежаща 3 кг, съобщи Асошиейтед прес.

Както често се случва в шоубизнеса, не всичко, което блести, е злато. Отличията са изработени от фосфорен бронз, полирани до покритие, което ще отразява щастливото лице на новия им собственик.

Майсторите в леярната AATi в Брейнтрий, на около 80 км североизточно от Лондон, използват специална техника с пясък, за да изработят около 350 бронзови трофея всяка година за отличените във филмовата, телевизионната и гейминг индустрията. Маските се създават на партиди и изработката на една от тях от началото до края отнема около седмица, посочи директорът на леярната Хю Бисет, цитиран от Асошиейтед прес.

Процесът започва с подготвянето на модел, често от дърво или с помощта на 3D печат. След това се включва друг екип, който използва пясък, за да направи два вдлъбнати отпечатъка на маската, по един от всяка страна. След това те се затварят заедно, готови за да бъде излят върху тях разтопен горещ бронз при температура до 1200 градуса Целзий, отбелязва Асошиейтед прес.

Металът се охлажда за около три или четири часа, след което може да се извади от пясъка. Повърхностите на маските изглеждат матови и малко груби по краищата на този етап, но след почистване, гравиране и полиране те са готови за сглобяване, преди да бъдат проверени изключително внимателно.

Бисет отбелязва, че е важно маските да са лъскави и да нямат остатъци от лак по тях. "Нещото, което винаги ме притеснява, е, че петно ​​от лак ще се озове върху прекрасната, красива бяла рокля на някоя актриса", каза той, цитиран от Асошиейтед прес. Бисет смята, че усърдието и грижата, които неговият екип влага в изработката на маските, отразяват упоритата работа на наградените режисьори и филмови звезди.

И макар че все още не е известно дали фаворитите Джеси Бъкли, Тимъти Шаламе и Теяна Тейлър ще получат призовете на 22 февруари, който и да спечели, ще вземе нещо по-ценно от тежката бронзова статуетка.

Снимки: БТА

#награди БАФТА

