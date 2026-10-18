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Недялко Москов: Очарован съм от играта ни, но ЦСКА бе по-добрият отбор

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Спорт
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Президентът на ОФК Несебър посочи целите пред отбора до края на сезона.

Несебър ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
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Президентът на ОФК Несебър Недялко Москов остана доволен от представянето на своя отбор, въпреки загубата с 0:2 от ЦСКА в мач от 1/16-финалите за Купата на България.

„Нормален мач за нас, ЦСКА бе по-добрият отбор, няма какво да се лъжем. Но и ние имахме няколко опасни положения. Ако бяхме отбелязали, мачът можеше да се развие и в друга посока“, коментира президентът на ОФК Несебър Недялко Москов след края на двубоя.

Той определи срещата като празник за град Несебър.

„Аз съм очарован от това, което показа нашият отбор. Супер беше всичко, получи се празник за града. Имаше много деца, ние предприехме инициатива децата да влизат безплатно, това е част от нашата политика като футболен клуб и Община“, добави шефът на клуба.

Според него клубът се намира на правия път.

“Нашият отбор е млад, но играе добър футбол. Имаме 3-4 играчи, които са родени в Несебър. Нямаме финансови проблеми. Борим се, трудно е, точките са добре, но след 2-3 кръга, ако не спечелиш мачове, може да се озовем в зоната на изпадащите. Затова работим всеки ден. Нашите условия са прекрасни и засега нещата се получават“, каза още Москов.

Президентът на клуба посочи целите пред отбора до края на сезона.

„Нашата цел е да се задържим и да се утвърдим в групата – това е най-важното. Да обиграем този отбор. Пожелавам успех на ЦСКА в евротурнирите, както и на всички български отбори. Поздравявам и съдиите за отличната работа“, завърши шефът на втородивизионния клуб.

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