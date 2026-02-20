Нефтохимик 2010 с категорична победа над Черно море в Суперлигата

Носителят на Купата на България за 2026 година Нефтохимик 2010 записа четвърта поредна победа в първенството, след като се наложи с 3:0 (25:13, 25:19, 25:19) като гост на Черно море в среща от 17-ия кръг на мъжката Суперлига.

Бургазлии не срещнаха особени затруднения и приключиха двубоя след малко повече от час игра, доминирайки във всички компоненти.

Най-резултатен за успеха бе Ади Османович с 16 точки, а Мартин Кръстев добави още 9. За варненци с 15 точки се отличи Симеон Димитров.

След този успех Нефтохимик заема четвъртото място във временното класиране с актив от 32 точки, докато Черно море остава на десетата позиция.

В другите срещи от кръга Берое 2016 победи с 3:0 у дома Пирин Разлог, а Славия осъществи драматичен обрат и се наложи с 3:2 (23:25, 26:28, 28:26, 27:25, 15:13) срещу Дунав Русе.

По-късно тази вечер е срещата между Монтана и Дея спорт, а в събота е дербито на кръга между шампиона Левски София и лидера Локомотив Авиа Пловдив.





