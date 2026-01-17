БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нефтохимик е първият финалист за Купата на България по волейбол

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Бургазлии се наложиха с 3:1 гейма над Локомотив Авиа.

Нефтохимик
Снимка: Startphoto.bg
Нефтохимик си осигури място на финала за Купата на България по волейбол, след като надигра Локомотив Авиа с 3:1 гейма (27:25, 25:20, 17:25, 25:21). Полуфиналният сблъсък се изигра в зала „СамЕлион“ в Самоков, а бургазлии очакват във финала победителя от срещата между ЦСКА и Пирин (Разлог). За Нефтохимик това ще бъде първи финал за купата от 2022 година насам – сезон, в който тимът отстъпи на Хебър, след като година по-рано триумфира с трофея. Локомотив Авиа, който е лидер в шампионата и финалист за Суперкупата, този път остана на крачка от мача за отличието.

Първият гейм предложи сериозна интрига. Локомотив Авиа поведе със 17:13, но Нефтохимик успя да навакса и да изравни при 22:22. Пловдивчани стигнаха до два геймбола – при 24:23 и 25:24, но съставът на Иван Станев показа по-здрави нерви и затвори частта с 27:25 след блокада на Стефан Чавдаров.

Във втория гейм инициативата постепенно премина в ръцете на бургаския тим. След равенство при 14:13 Нефтохимик дръпна с 19:17, а малко по-късно увеличи преднината си до 22:18. Атака на Рикардо Жуниор сложи точка на гейма – 25:20.

Третата част обаче бе изцяло под диктовката на Локомотив Авиа. При 13:6 за „черно-белите“ се стигна и до напрежение между Рикардо Жуниор и капитана на пловдивчани Тодор Вълчев. В крайна сметка възпитаниците на Найден Найденов контролираха развоя и спечелиха гейма убедително с 25:17.

В решаващата четвърта част Нефтохимик отново демонстрира характер. Бургазлии заличиха пасив от четири точки при 5:9 и впоследствие обърнаха до 17:16. Блокада на Мартин Кръстев срещу Жулиен Георгиев направи резултата 20:18, а Нефтохимик стигна и до четири поредни мачбола при 24:20. Георгиев спаси първия с успешна атака, но след това сбърка от сервис и така срещата приключи в полза на бургаския тим.

#Купа на България по волейбол за мъже 2026 г. #ВК Локомотив Авиа #ВК Нефтохимик 2010 Бургас

