ЦПВК приема лидера Марица, гледайте дербито на 17-ия кръг в събота по БНТ 3

Прякото предаване от зала "Христо Ботев" стартира в 16:55 ч.
Отборът на ЦПВК приема лидера в женския волейболен шампионат Марица Пловдив в събота.
ЦПВК не знае какво е загуба вече три месеца и е амбициран да поднесе сензацията на собствен терен.
Волейболистките от Пловдив обаче пристигат в София с шампионско самочувствие.
Ще успее ли бойкият тим на ЦПВК да нанесе първо поражение на Марица - ще разберем съвсем скоро.
Гледайте дербито между първия и втория в класирането тази събота от 16:55 ч. в ефира на БНТ 3!