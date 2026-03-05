БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 02:15 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦПВК приема лидера Марица, гледайте дербито на 17-ия кръг в събота по БНТ 3

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

Прякото предаване от зала "Христо Ботев" стартира в 16:55 ч.

марица загуби гейм остави шансове нещо повече цпвк
Снимка: официален сайт на ВК Марица Пд
Слушай новината

Отборът на ЦПВК приема лидера в женския волейболен шампионат Марица Пловдив в събота.

ЦПВК не знае какво е загуба вече три месеца и е амбициран да поднесе сензацията на собствен терен.

Волейболистките от Пловдив обаче пристигат в София с шампионско самочувствие.

Ще успее ли бойкият тим на ЦПВК да нанесе първо поражение на Марица - ще разберем съвсем скоро.

Гледайте дербито между първия и втория в класирането тази събота от 16:55 ч. в ефира на БНТ 3!

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
2
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на Залата на славата на Калифорния
3
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на...
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция беше съобщена първо в България
4
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция...
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
5
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
6
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Български волейбол

Любомир Ганев: Евроволей в България е уникален шанс за радост
Любомир Ганев: Евроволей в България е уникален шанс за радост
Берое спечели домакинството си на Монтана в мъжкия волейболен елит Берое спечели домакинството си на Монтана в мъжкия волейболен елит
Чете се за: 02:45 мин.
Локомотив Авиа постигна чист успех над Дея спорт Локомотив Авиа постигна чист успех над Дея спорт
Чете се за: 02:00 мин.
Полина Нейкова: Ако сме концентрирани, можем да бъдем конкурентоспособни на Марица Полина Нейкова: Ако сме концентрирани, можем да бъдем конкурентоспособни на Марица
Чете се за: 01:50 мин.
Жана Тодорова: За жалост нямаме голям конкурент в България Жана Тодорова: За жалост нямаме голям конкурент в България
Чете се за: 01:07 мин.
Юлия Иванова-Минчева: Само с проблясъци не става - за да биеш, трябва да блестиш Юлия Иванова-Минчева: Само с проблясъци не става - за да биеш, трябва да блестиш
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Втори съвет по сигурността по темата Иран Втори съвет по сигурността по темата Иран
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Инцидент с дете на писта над Банско Инцидент с дете на писта над Банско
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
ГДБОП разби престъпна група за трафик на хора и сексуална експлоатация
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ