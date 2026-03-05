ЦПВК приема лидера Марица, гледайте дербито на 17-ия кръг в събота по БНТ 3

Отборът на ЦПВК приема лидера в женския волейболен шампионат Марица Пловдив в събота.

ЦПВК не знае какво е загуба вече три месеца и е амбициран да поднесе сензацията на собствен терен.

Волейболистките от Пловдив обаче пристигат в София с шампионско самочувствие.

Ще успее ли бойкият тим на ЦПВК да нанесе първо поражение на Марица - ще разберем съвсем скоро.

Гледайте дербито между първия и втория в класирането тази събота от 16:55 ч. в ефира на БНТ 3!