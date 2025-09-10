Нефтохимик намери заместник на Георги Братоев

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бургазлии си върнаха играч от шампионския състав през 2023 г.

Любослав Телкийски
Снимка: neftochimicvolley.com
Слушай новината

ВК Нефтохимик 2010 си върна още един шампион за 2023 г, написаха от бургаския клуб. Това е разпределителят Любослав Телкийски, който ще замени Георги Братоев, който се раздели по-рано през деня с клуба по взаимно съгласие.

"Клубът казва "Добре дошъл у дома!" на разпределителя Любослав Телкийски. Той бе в Нефтохимик от 2021 до 2023 г. За последно игра в Берое, а е носил екипите и на Пирин Разлог и Добруджа. На 24 август навърши 24 години, висок е 197 см. Договорът му е за 2 г.

Преди него в Бургас се върнаха носителите на последната ни титла Калоян Балабанов и Симеон Добрев. Желаем на Любослав здраве и още много трофеи с нашия тим", написаха на официалната страница на клуба.

#Любослав Телкийски #ВК Нефтохимик 2010 Бургас

