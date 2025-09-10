Волейболният Нефтохимик 2010 привлече 20-годишния посрещач Виктор Томов

От волейболния Нефтохимик обявиха трансфера на посрещача Виктор Томов.

20-годишният състезател вече води подготовка с отбора от Бургас. 195-сантиметровият Томов е продукт на Волейболната академия "Стойчев-Казийски". Миналия сезон той носеше екипа на другия бургаски тим Дея спорт.

"ВК Нефтохимик 2010 пожелава на Виктор Томов здраве и много трофеи с тима ни!", написаха от бургаския клуб.

По-рано през деня от Нефтохимик обявиха раздялата с опитния разпределител Георги Братоев.