ИЗВЕСТИЯ

Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:32 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 01:52 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

Волейболният Нефтохимик 2010 привлече 20-годишния посрещач Виктор Томов

Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Клубът се раздели по-рано днес с бившия национал Георги Братоев.

Волейболният Нефтохимик 2010 привлече 20-годишния посрещач Виктор Томов
От волейболния Нефтохимик обявиха трансфера на посрещача Виктор Томов.

20-годишният състезател вече води подготовка с отбора от Бургас. 195-сантиметровият Томов е продукт на Волейболната академия "Стойчев-Казийски". Миналия сезон той носеше екипа на другия бургаски тим Дея спорт.

"ВК Нефтохимик 2010 пожелава на Виктор Томов здраве и много трофеи с тима ни!", написаха от бургаския клуб.

По-рано през деня от Нефтохимик обявиха раздялата с опитния разпределител Георги Братоев.

Нефтохимик 2010 се раздели по взаимно съгласие с разпределителя Георги Братоев
#ВК Нефтохимик 2010 Бургас #Виктор Томов

