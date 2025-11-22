Нефтохимик спечели драматично дербито на Бургас в НВЛ

Нефтохимик 2010 (Бургас) спечели градското дерби с Дея спорт в НВЛ. Воденият от Франческо Кадеду тим надделя над съперника с 3:2 (25:14, 25:23, 16:25, 22:25, 15:11) в двубой от пети кръг на първенството, изигран в морския град.

Така бронзовите медалисти заемат лидерската позиция във временното класиране с 11 точки (4 победи), но преди изиграването на останалите двубои от кръга. Дея е на осмата позиция с 4 точки (1 победа, 4 загуби).

В следващия си двубой Нефтохимик среща Черно море (Варна), на 26 ноември (сряда) от 18:00 ч. Дея спорт излиза срещу Монтана, ден по-рано.

Нефтохимиците тръгнаха ударно в срещата - с 6:0, като поддържаха преднината стабилна в следващите минути. Началният удар беше ключов за момчетата на Франческо Кадеду, които оставиха противника на едва 14 точки.

Ролите се размениха и волейболистите на Дея диктуваха положението до 12:7. Атаката и блокадата на Нефтохимик направиха резултата равен (12:12), а след това и позволиха да се оформи преднина (16:13). Грешки обаче върнаха бронзовите медалисти в изходно положение, като играта отново вървеше точка за точка. В ключовите моменти състезателите на Франческо Кадеду вземаха превес (20:18 и 21:19), но своеобразните домакини оставиха интригата жива. Въпреки всичко нефтохимиците успяха да излязат от ситуацията и да увеличат аванса си на 2:0 гейма.

Третият гейм тръгна идентично на втория, но състезателите на Дея бяха по-категорични и след средата успяха да се откъснат. Съперникът допусна доста грешки, което също оказа своето влияние. Тимът, воден от Андрей Николов и Георги Димитров, намали пасива си след 25:16.

Решителната четвърта част тръгна равностойно, след което символичните домакини поведоха (8:6). Последва обрат в полза на Нефтохимик, като доминираше до 15:11, а след това противникът успя да се добилижи (15:14). Бронзовите медалисти обаче удържаха темпото и не допуснаха да бъдат преодоляни. В края (22:19) обаче състезателите на Дея вдигнаха оборотите, като съумяха да изравнят, а постепенно и да поведат. Валентин Братоев и съотборниците му стигнаха първи до геймбол (24:22) и вкараха мача в тайбрек.

Там състезателите на Франческо Кадеду поведоха (3:1 и 5:3), след което играта продължи точка за точка. Двата отбора допуснаха доста грешки, но Дея успя да вземе превес (10:8). Направените промени от страна на щаба на Франческо Кадеду донесоха положителна промяна и Нефтохимик се поздрави с четвърта поредна победа.

За Най-полезен състезател бе отличен Стефан Чавдаров. Той бе най-резултатен с 18 точки (6 аса, 3 блокади). Толкова реализира и Рикардо Жуниор (1 ас, 1 блокада). Със 17 точки се отчете Калоян Балабанов (2 аса, 2 блокади).

За съперника Цветелин Цветанов се разписа с 18 точки (3 аса, 1 блокада), със 17 точки завърши Ерион Байрами (3 аса, 3 блокади).