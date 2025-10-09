Нефтохимик вдигна Купа "Бургас 2025"

Волейболният Нефтохимик спечели приятелския волейболен турнир за Купа "Бургас 2025", след като се наложи във финала срещу съгражданите си от Дея спорт с 3:0 (25:21, 25:19, 25:18).

Така бургаският отбор, който е воден от световния вицешампион с България Франческо Кадеду, показа отлична форма преди турнира за Суперкупата на България, който ще се проведе през уикенда 18-19 октомври в зала "Левски София". Там на полуфиналите в събота Нефтохимик ще срещне вицешампиона от миналия сезон Локомотив Авиа, за който може да играе легендата Матей Казийски, и при успех ще спори за първия трофей за сезона в неделя.

Нефтохимик победи вчера Черно море също с 3:0, а другият бургаския тим Дея Спорт се наложи със същия резултат над Берое.

По-рано днес старозагорци откраднаха третото място от варненци след петгеймова драма - 25:23, 22:25, 25:22, 25:27, 15:13.