Нефтохимик вдигна Купа "Бургас 2025"

Воденият от световния вицешампион с България Франческо Кадеду отбор показа отлична форма преди турнира за Суперкупата на България.
Волейболният Нефтохимик спечели приятелския волейболен турнир за Купа "Бургас 2025", след като се наложи във финала срещу съгражданите си от Дея спорт с 3:0 (25:21, 25:19, 25:18).
Така бургаският отбор, който е воден от световния вицешампион с България Франческо Кадеду, показа отлична форма преди турнира за Суперкупата на България, който ще се проведе през уикенда 18-19 октомври в зала "Левски София". Там на полуфиналите в събота Нефтохимик ще срещне вицешампиона от миналия сезон Локомотив Авиа, за който може да играе легендата Матей Казийски, и при успех ще спори за първия трофей за сезона в неделя.
Нефтохимик победи вчера Черно море също с 3:0, а другият бургаския тим Дея Спорт се наложи със същия резултат над Берое.
По-рано днес старозагорци откраднаха третото място от варненци след петгеймова драма - 25:23, 22:25, 25:22, 25:27, 15:13.