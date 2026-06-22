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Неймар участва в първата си пълна тренировка със състава на Бразилия

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Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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Футболистът на Сантос ще бъде готов за мача с Шотландия.

неймар нова контузия
Снимка: БТА

Футболната суперзвезда Неймар завърши първата си пълна тренировка със състава на Бразилия, съобщава ESPN.

34-годишният нападател се очаква да играе в последния мач от груповата фаза за "Селесао" срещу Шотландия в Маями, след като пропусна първите две срещи заради контузия в десния прасец.

Неймар, който е голмайстор №1 за всички времена на бразилския национален отбор, изрази задоволството си от участието в тренировъчни занимания със съотборниците си с публикация в социалните медии.

"Благодаря на Бог. Толкова съм щастлив!", написа звездата на Сантос.

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Неймар за последно беше на терена за клубния си отбор на 17 май, а завръщането му в състава на Бразилия ще донесе необходимата енергия за двубоя срещу "гайдарите".

Тимът на Карло Анчелоти е лидер в група C, но е с равни точки с втория Мароко, срещу когото завърши наравно 1:1, а във втория си двубой бразилците победиха Хаити с 3:0.

Преди последните срещи от груповата фаза Шотландия заема третото място с 3 точки и все още запазва шансовете си за директно класиране при победа срещу Бразилия.

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