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Неймар за Лионел Меси: Той е още по-добър човек извън терена

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Спорт
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Бразилската звезда разкри, че поддържа постоянна връзка с аржентинеца по време на Мондиал 2026 и подчерта силното приятелство помежду им

Неймар за Лионел Меси: Той е още по-добър човек извън терена
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Неймар отправи поредните си думи на възхищение към Лионел Меси, като призна, че двамата продължават да поддържат близки отношения и по време на Световното първенство по футбол.

Бразилският национал, който дели съблекалня с аржентинската легенда както в Барселона, така и в Пари Сен Жермен, разкри, че редовно разговаря с Меси и че футболната вражда между Бразилия и Аржентина никога не е повлияла на приятелството им.

"Говорим си много и сме във връзка тези дни. Той знае, че много го обичам“, заяви Неймар в интервю за DSports.

Нападателят на Бразилия не спести похвалите си и за човешките качества на световния шампион с Аржентина.

"Лео е още по-добър човек извън терена. Той е добър на терена – представете си какъв е извън него“, каза с усмивка бразилецът.

Двамата са сред големите фигури на Мондиал 2026, макар че до момента турнирът се развива по различен начин за тях. Неймар се завърна в игра след контузия и записа минути като резерва при победата на Бразилия над Шотландия, докато Меси продължава да впечатлява с екипа на Аржентина. Капитанът на „албиселесте“ вече има пет попадения от началото на шампионата и се утвърди като най-резултатния футболист в историята на световните първенства.

Изказването на Неймар е поредното доказателство за взаимното уважение между двама от най-големите футболисти на своето поколение, които години наред споделяха както успехите на клубно ниво, така и едно от най-силните приятелства в световния футбол.

#Мондиал 2026 # Лионел Меси #Неймар

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