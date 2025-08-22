БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Необичаен клиент - на мечока Фузи му се прииска сладолед, влезе да си "поръча" в калифорнийски магазин

Особен интерес е проявил към ягодовото ледено изкушение

Необичаен клиент - на мечока Фузи му се прииска сладолед, влезе да си "поръча" в калифорнийски магазин
Любопитна мечка, търсеща нещо сладко, се озова зад щанда на калифорнийски магазин за сладолед.

Голямото животно сякаш се чувстваше като у дома си, когато помощник-шерифите дойдоха да разследват в курортния град Саут Лейк Тахо рано сутринта.

Служителите прогониха клиента от магазина, но не преди да направят няколко снимки на срещата им.

"С известно насърчение мечката в крайна сметка си тръгна, но едва след като прояви интерес към ягодовия сладолед", се казва в публикация на страницата във Facebook на шерифската служба на окръг Ел Дорадо.

"За щастие, мечката Фузи не причини почти никакви материални щети и почти нямаше почистване след престоя й в магазина".

Мечките са често срещани в Калифорния и често търсят храна в населените места, като включително влизат в домове или превозни средства.

Нападенията срещу хора са рядкост, но животните понякога могат да причинят щети, особено когато не могат да намерят изход.

