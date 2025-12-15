Полицията освободи мъжа, задържан за стрелбата в университета "Браун"

Полицията освободи мъжа, задържан във връзка със стрелбата в събота в университета "Браун" в американския щат Роуд Айлънд, при която загинаха двама студенти и девет бяха ранени.

Мъжът на около 20 години беше задържан само за няколко часа, преди властите да съобщят, че разследването се развива в различна посока и той ще бъде пуснат.

Седем от ранените при стрелбата остават в болница в стабилно състояние, един е в по-тежко, но също стабилно, и един е бил изписан.