Неучебен ден в община Руен

ЗАПАЗЕНИ

Днес всички училища в община Руен няма да работят. Причината е усложнената зимна обстановка и трудните условия за пътуване.

Решението е взето от кмета на общината, за да се гарантира безопасността на учениците, учителите и родителите. В някои населени места има прекъсвания на електрозахранването, а екипи работят по отстраняването на авариите.

Снегопочистването и опесъчаването по пътищата продължават, като приоритет са маршрутите за ученическия транспорт и достъпът до здравни заведения. От общината призовават хората да ограничат пътуванията и да бъдат внимателни заради зимните условия.

