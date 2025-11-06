Невен Нешев: Юношите на ВК ЦСКА остават незабелязани от федерацията, въпреки силните резултати

Юношите на ЦСКА стартираха новия сезон с три поредни победи. Младите "армейци" победиха вечния съперник Левски с 3:2 като гост в последния си мач от волейболното първенство на старшата възраст. Пред клубния сайт, треньорът Невен Нешев изрази мнение, че възпитаниците на клуба не получават шанс за изява в националните гарнитури, въпреки добрите резултати, които показват.

"Момчетата се стараят във всяка тренировка, развиват се много добре и с всяка година стават все по-добри. Проблемът при нас е, че те остават незабелязани от федерацията и нашата волейболна общественост. Въпреки силните ни резултати, нашите таланти не ги канят в националните отбори на отделните възрасти. Това е голям проблем и страдаме незаслужено. Не говоря само за участие на първенства, а изобщо за лагери. Защото така те тренират от септември до април при нас, след което през лятото са на индивидуална подготовка, вместо да са сред връстниците си в националния отбор. Така се спира развитието им, а от това не страда само ЦСКА, а и българският волейбол", смята специалистът.

"Обслужват се едни интереси, в случая „сини“. Другите отбори, в частност и ЦСКА, страдаме. Така ни е трудно да мотивираме децата, защото те не виждат смисъл. Това са таланти, които просто не са оценени по достойнство. Говоря за деца, които три години поред стават шампиони, но явно за националните треньори това не е достатъчно", каза още Нешев.

Той заяви, че в клуба правят всичко по силите си да запазят момчетата, защото са качествени деца.

"Децата виждат резултата. За ЦСКА винаги най-голям дразнител е Левски и когато побеждаваме в дербито това е някакъв вид показател, че се работи правилно и се развиваме. Поставяме си няколко цели – първо да интегрираме момчетата в мъжкия отбор, след това да влязат в националния отбор и после да поемат към хубави първенства в чужбина", добави треньорът по темата.

Според Невен Нешев детско-юношеската школа се развива добре, след като има момчета, които попадат и в мъжкия отбор на ЦСКА.

Големият въпрос обаче е, има ли къде да тренират младите таланти на "червените".

"Това е най-големият ни проблем. Имаме една зала, която наемаме – Winbet. Много е трудно, защото сме лимитирани от часове, а напливът на деца е сериозен. Не можем нищо да направим, защото нямаме собствена зала и собствен график. Тъжното е, че няма как да използваме еуфорията от второто място на световното първенство за мъже, а интересът наистина е огромен", обясни Нешев.

Първата цел, която си поставя наставникът е момчетата да са здрави.

"Пожелавам на момчетата да са шампиони във всяка възрастова група и максимално повече от тях да влязат в мъжкия отбор и в националните гарнитури. Мечтая да видя голяма част от тях на почетната стълбичка на олимпийските игри", заяви специалистът.

"Най-остра нужда имаме от база. Това е на първо време. Това не важи само за нас, а и за други клубове в София. Без бази нищо няма да стане", категоричен е треньорът.