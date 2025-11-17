Невероятната статистика за невероятното съперничество между Синер и Алкарас

Яник Синер и Карлос Алкарас, които се изправиха един срещу друг за 16-ти път са спечелили еднакъв брой точки за световната ранглиста в мачовете помежду си. Двамата играха за титлата на Финалите на ATP в неделя, а победител от сблъсъка стана Синер, който надви опонента си със 7:6, 7:5.

Сезонът беше белязан от съперничеството между 22-годишния испанец и 24-годишния италианец. Двамата в момента заемат първите две места в класацията, като Алкарас измести Синер от върха в световната ранглиста, побеждавайки Лоренцо Музети на Финалите в Торино с 6:4, 6:1.

В дуелите помежду им Алкарас води с 10-6, като този сезон те играха на шест големи финала, три от които от Големия шлем. Алкарас спечели Ролан Гарос и US Open, а Синер триумфира на Уимбълдън.

Така двамата в момента са спечелили общо 3302 точки в съперничеството си, съответно всеки от тях по 1651.

Невероятно, но факт!