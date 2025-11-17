Карлос Алкарас: Атакувам сезон 2026 още по-силно

Карлос Алкарас заяви, че ще атакува новия сезон още по-силно. Испанецът загуби мача за титлата на Финалите на ATP в Торино в неделя. Алкарас отстъпи на Яник Синер в оспорван двубой с 6:7, 5:7.

Алкарас се надява да се поучи от този мач и да се завърне още по-силен.

"Никога не съм се съмнявал в себе си. Никога не съм се съмнявал в нивото си на закрито и във факта, че мога да играя наравно с Яник. Не съм изненадан, че мачът беше толкова оспорван. В началото на мача, а дори и сега, мислех, че мога да го победя", коментира световният номер 1.

"Много съм доволен от това, което направих на този финал, и съм сигурен, че това ще ми помогне да подобря нивото си още повече на закрито", добави той.

Запитан дали е забелязал промени в играта на италианеца, след като той беше победен именно от него на финала на US Open, Алкарас отговори:

"Играч като него винаги се връща по-силен след загуба, винаги съм го казвал. Той винаги се учи. За пореден път показа на всички, че това е вярно. Той има силен сервис, с който те поставя под огромен натиск. Наистина е много трудно да се играе срещу него."

22-годишният Алкарас обясни още, че ще анализира мача със своя екип.

"Вече имам някои неща наум. Сезонът почти приключи, така че вече мислим как да се подготвя за следващия. Ще се убедя дали подготовката ми ще бъде възможно най-добрата, за да мога да започна сезон 2026 още по-силен. Но, както казах, всичко се свежда до детайлите. Следващият път се надявам те да бъдат в моя полза", каза испанецът.

"Показах добра игра, въпреки някои болежки по време на мача. Ако загубих, това е защото той игра по-добре", завърши Карлос Алкарас.

Яник Синер и Карлос Алкарас се изправиха един срещу друг за 16-ти път

Сезон 2025 беше белязан от съперничеството между 22-годишния испанец и 24-годишния италианец.

В дуелите помежду им Алкарас води с 10-6, като този сезон те играха на шест големи финала, три от които от Големия шлем. Алкарас спечели Ролан Гарос и US Open, а Синер триумфира на Уимбълдън.